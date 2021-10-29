هداف تاريخي جديد للدوري الروسي الممتاز

أصبح مهاجم فريق زينيت بطرسبورغ، أرتيوم دزيوبا، الهداف التاريخي للدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، خلال مباراته أمام ضيفه دينامو موسكو (4-1) اليوم الجمعة، ضمن الجولة 13 للدوري.

وسجل دزيوبا الهدف الثالث لفريق العاصمة الشمالية، ليرفع رصيده إلى 144 هدفا في تاريخ الدوري الروسي الممتاز، متجاوزا بفارق هدف حامل الرقم القياسي مواطنه المهاجم المعتزل، أوليغ فيريتينكوف، نجم فريق روتور السابق.

Дзюба – лучший бомбардир в истории чемпионатов России 😱😱😱



Лучший. Бомбардир. В истории. ЛУЧШИЙ 🔥



Артем – великий форвард. В этом теперь нет никаких сомнений 👏 pic.twitter.com/Pb0Vf5cZHI — Матч ТВ (@MatchTV) October 29, 2021

ووصل أرتيوم دزيوبا (33 عاما) إلى هدفه السابع في الموسم الحالي للدوري، ليتقاسم المركز الثاني في ترتيب الهدافين مع كل من زميله المهاجم الإيراني سردار آزمون مهاجم زينيت بطرسبورغ، وفيودور سمولوف مهاجم لوكوموتيف موسكو، بفارق ثلاثة أهداف خلف المتصدر غاميد آغالاروف مهاجم نادي أوفا.

ورفع زينيت بطرسبورغ، حامل اللقب، رصيده بعد هذا الفوز إلى 29 نقطة، مبتعدا في صدارة الدوري، بفارق 6 نقاط عن وصيفه دينامو موسكو، الذي بات مهددا بالتراجع إلى المركز السادس على سلم الترتيب، بعد نهاية مباريات هذه الجولة.

المصدر: RT