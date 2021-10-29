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روسيا تهيمن على بطولة العالم للجمباز الإيقاعي (فيديو)

الرياضة

روسيا تهيمن على بطولة العالم للجمباز الإيقاعي (فيديو)
twitter/gymnastics
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أحرز المنتخب الروسي الميدالية الذهبية في مسابقة التمارين الجماعية للفرق، اليوم الجمعة، وذلك ضمن بطولة العالم للجمباز الإيقاعي للسيدات،  المقامة حاليا في مدينة كيتاكيوشو اليابانية.

وحصلت سيدات روسيا (أناستاسيا بليزنيوك، بولينا أورلوفا، أنغيلينا شكاتوفا، أليسا تيشينكو، وماريا تولكاتشيفا)، بعد أداء حركات إيقاعية بشكل جمالي رشيق على أنغام الموسيقى، (5 كرة أو وزوجين من الصولجان وثلاثة أطواق)، على (88.350) نقطة.

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بينما ذهبت الميدالية الفضية لمنتخب إيطاليا الذي حل في المركز الثاني برصيد 86 نقطة، أما الميدالية البرونزية فقد كانت من نصيب منتخب بيلاروس الثالث برصيد (85.400) نقطة.

وضمن منتخب روسيا المركز الأول في الترتيب العام لبطولة العالم مبكرا، قبل يومين من النهاية، بعد فوزه بخمس ميداليات ذهبية وثلاث ميداليات فضية إضافة إلى ميدالية برونزية واحدة.

المصدر: "rsport.ria" 

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