روسيا تهيمن على بطولة العالم للجمباز الإيقاعي (فيديو)

أحرز المنتخب الروسي الميدالية الذهبية في مسابقة التمارين الجماعية للفرق، اليوم الجمعة، وذلك ضمن بطولة العالم للجمباز الإيقاعي للسيدات، المقامة حاليا في مدينة كيتاكيوشو اليابانية.

وحصلت سيدات روسيا (أناستاسيا بليزنيوك، بولينا أورلوفا، أنغيلينا شكاتوفا، أليسا تيشينكو، وماريا تولكاتشيفا)، بعد أداء حركات إيقاعية بشكل جمالي رشيق على أنغام الموسيقى، (5 كرة أو وزوجين من الصولجان وثلاثة أطواق)، على (88.350) نقطة.

RGF continue their hugely impressive winning run by claiming 🥇 in the Group All-Around in #Kitakyushu2021 👏



It's a 4th🥈since 2013 for Italy 🇮🇹

Belarus 🇧🇾 complete the podium 🥉#GWC2021#Rhythmic#Gymnastics@gwc2021engpic.twitter.com/FaLItSjMv2 — FIG (@gymnastics) October 29, 2021

Это было просто великолепно 🤩🤩🤩



Наши гимнастки затащили на выступлении с мячами, хотя после первого упражнения были на четвертом месте 💪



Девушки, вы просто лучшие 🇷🇺👏 pic.twitter.com/W7xTSACkpm — Матч ТВ (@MatchTV) October 29, 2021

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بينما ذهبت الميدالية الفضية لمنتخب إيطاليا الذي حل في المركز الثاني برصيد 86 نقطة، أما الميدالية البرونزية فقد كانت من نصيب منتخب بيلاروس الثالث برصيد (85.400) نقطة.

وضمن منتخب روسيا المركز الأول في الترتيب العام لبطولة العالم مبكرا، قبل يومين من النهاية، بعد فوزه بخمس ميداليات ذهبية وثلاث ميداليات فضية إضافة إلى ميدالية برونزية واحدة.

المصدر: "rsport.ria"