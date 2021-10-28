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النجمة الروسية دينا أفيرينا تتلألأ مع الصولجان (فيديو)

الرياضة

النجمة الروسية دينا أفيرينا تتلألأ مع الصولجان (فيديو)
Sputnik
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أحرزت الروسية دينا أفيرينا الميدالية الذهبية لمسابقة الصولجان في بطولة العالم للجمباز الفني "الإيقاعي"، المقامة حاليا في مدينة كيتاكيوشو اليابانية.

واحتلت أفيرينا المركز الأول برصيد 27.100 نقطة، تاركة الميدالية الفضية لشقيقتها آرينا، التي حصلت على 26.750 نقطة.

أما الميدالية البرونزية فقد كانت من نصيب البيلاروسية أناستاسيا سالوس، التي حصلت على 26.400 نقطة.

وتوجت دينا أفيرينا، البالغة من العمر 23 عاما، بالميدالية الذهبية الثالثة في النسخة الحالية لبطولة العالم في مسابقتي الطوق والكرة، والسادسة عشرة في مسيرتها الاحترافية حتى الآن.

المصدر: "rsport.ria" 

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