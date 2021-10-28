النجمة الروسية دينا أفيرينا تتلألأ مع الصولجان (فيديو)

أحرزت الروسية دينا أفيرينا الميدالية الذهبية لمسابقة الصولجان في بطولة العالم للجمباز الفني "الإيقاعي"، المقامة حاليا في مدينة كيتاكيوشو اليابانية.

واحتلت أفيرينا المركز الأول برصيد 27.100 نقطة، تاركة الميدالية الفضية لشقيقتها آرينا، التي حصلت على 26.750 نقطة.

أما الميدالية البرونزية فقد كانت من نصيب البيلاروسية أناستاسيا سالوس، التي حصلت على 26.400 نقطة.

وتوجت دينا أفيرينا، البالغة من العمر 23 عاما، بالميدالية الذهبية الثالثة في النسخة الحالية لبطولة العالم في مسابقتي الطوق والكرة، والسادسة عشرة في مسيرتها الاحترافية حتى الآن.

Dina Averina (RGF) was doubly golden on night 1️⃣ of finals at #Rhythmic#Worlds - and is the top qualifier for Clubs and Ribbon finals on night 2️⃣. Before competition begins in about an hour, enjoy Averina's Hoop routine from Wednesday's competition. #Kitakyushu2021pic.twitter.com/qCyYT5EHfD — FIG (@gymnastics) October 28, 2021

المصدر: "rsport.ria"