نجما سان جيرمان يغيبان عن لقاء ليل الليلة

كشف نادي باريس سان جيرمان عبر موقعه، قائمته لمواجهة ليل، اليوم الجمعة، في افتتاح المرحلة الـ12 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وضمت القائمة 22 لاعبا، تقدمهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار، فيما خلت من الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي، الموقوف على خلفية طرده في الجولة الماضية ضد مارسيليا، والفرنسي كيليان مبابي، الذي يعاني من عدوى في الجهاز التنفسي والأذنين.

وفيما يلي قائمة سان جيرمان الكاملة لمواجهة ليل: نافاس، كيمبيمبي، ماركينيوس، إيكاردي، دي ماريا، نيمار، دانيلو، داغبا، فينالدوم، هيريرا، ديالو، برنات، دراكسلر، كيرير، نونو مينديز، إدريسا غايا، دينا إيبمبي، ميسي، رافينيا، دوناروما، بيتومازالا، ولوتيلييه.

Un groupe de 2️⃣2️⃣ Parisiens 🔴🔵 pour la réception du @losclive ce soir au 𝘗𝘢𝘳𝘤 𝘥𝘦𝘴 𝘗𝘳𝘪𝘯𝘤𝘦𝘴 🏟#PSGLOSC — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 29, 2021

ويتطلع باريس سان جيرمان في مباراة اليوم للعودة لسكة الانتصارات بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي في الجولة الماضية أمام مارسيليا، فيما يسعى نجمه ميسي لتسجيل أولى أهدافه في الدوري الفرنسي، حيث لم يحرز أي هدف في "الليغ 1" منذ انضمامه لسان جيرمان قادما من برشلونة الإسباني في صفقة مجانية قبل انطلاق الموسم الحالي، لكن "البرغوث" هز الشباك ثلاث مرات في دوري أبطال أوروبا خلال هذه الفترة.

ويتصدر فريق العاصمة ترتيب الدوري الفرنسي بفارق سبع نقاط عن لنس الثاني.

المصدر: psg.fr