نيمار يوجه نصيحة لزملائه في سان جيرمان لتحقيق الألقاب

أكد النجم البرازيلي نيمار، أنه على دراية بالإمكانات الهائلة في فريقه باريس سان جيرمان، لكنه حث على ضرورة "تفاهم أفضل" بين اللاعبين إذا ما أرادوا تحقيق الألقاب.

وقال المهاجم البالغ 29 عاما في مقابلة مع قناة "فوي كلير" على "يوتيوب": "بغض النظر عن الأسماء الموجودة في الفريق، نحن على دراية بإمكاناتنا والفريق الذي نملكه اليوم. لكن إذا لم نلعب معا، إذا لم نعمل معا، إذا لم نبذل جهودا لصالح بعضنا البعض، فلن نحقق أمورا كثيرة. كفريق، نحتاج إلى تفاهم أفضل بين بعضنا كي نحقق مبتغانا".

وأضاف: "عندما تجتمع كل هذه الأسماء الكبيرة التي صنعت تاريخ كرة القدم، فإن ذلك يجعلنا إحدى الفرق الرئيسية التي يسعى الجميع للتفوق عليها، هذا واضح. لكنني أعتقد أن الفرق الأخرى عززت تشكيلاتها بشكل جيد للغاية. في كرة القدم، عليك أن تلعب".

وأكد المهاجم البرازيلي، أن الموسم لا زال في بدايته، وأن الوقت متاح أمام اللاعبين للتعرف على بعضهم.

ويتصدر فريق العاصمة ترتيب الدوري الفرنسي بفارق سبع نقاط عن لنس الثاني، ومجموعته في دوري أبطال أوروبا، ولكن الثلاثي الناري ليونيل ميسي، كيليان مبابي، ونيمار، لم يقدم بعد الشرارة المنتظرة منذ وصول الأرجنتيني ميسي للفريق في أغسطس الفائت.

كما لم يخض بعد المدافع الإسباني سيرخيو راموس، القادم من ريال مدريد، أي مباراة مع الفريق للباريسي لعدم تعافيه من الإصابة.

المصدر: وكالات