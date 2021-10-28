 
مباشر
عاجل
زوكربيرغ يعلن تغيير اسم شركة "فيسبوك" إلى "ميتا" اعتبارا من اليوم

مفاجأة.. رونالدو ينتظر توأمين آخرين وينشر صورة للجنينين!

الرياضة

مفاجأة.. رونالدو ينتظر توأمين آخرين وينشر صورة للجنينين!
instagram.com/georginagio
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rm2p

أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، أنه ينتظر مع شريكته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز توأمين جديدين.

ونشر رونالدو صورة له مع جورجينا عبر حسابه على موقع "إنستغرام" مرفقة "بتدوينة" جاء فيها: "يسعدنا أن نعلن أننا نتوقع توأمين. قلوبنا مليئة بالحب - لا يسعنا الانتظار لرؤيتكما".

إقرأ المزيد
تسريب للقائمة النهائية لجائزة
تسريب للقائمة النهائية لجائزة "الكرة الذهبية" يكشف عن مفاجآت بما فيها مركز صلاح!

وذكر موقع "Hola" أن جورجينا قالت في مقابلة نشره في أكتوبر 2020: "رغبتي في الأمومة أقوى من أي شيء"، وبعد عام واحد بالضبط، توشك عارضة الأزياء تحقيق حلمها.

ووفقا للمصدر فإن جورجينا، حامل في الأسبوع الثاني عشر.

ولدى كريستيانو رونالدو، البالغ من العمر 36 عاما، أربعة أطفال، وهم: كريستيانو جونيور، المولود في عام 2010 من أم مجهولة، والتوأمان إيفا وماتيو، المولودان في عام 2017 من أم بديلة أيضا، وآلانا مارتينا، التي أنجبتها جورجينا في عام 2017.

المصدر: وكالات 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا