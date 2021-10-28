قطر توقع اتفاقية مع مجموعة فندقية عملاقة لإدارة سكن مشجعي كأس العالم

أعلنت اللجنة المنظمة لمونديال 2022، أن قطر استعانت بخدمات مجموعة "أكور" الفندقية العملاقة، لإدارة الشقق والفيلات التي ستستضيف المشجعين الزائرين خلال فعاليات العرس العالمي.

وقالت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر في بيان اليوم الخميس، إنها وقعت اتفاقية مع "أكور" لتشغيل العمليات والخدمات عبر محفظتها العقارية في الدولة المضيفة لكأس العالم حتى نهاية عام 2022.

وقال مسؤول قطري لوكالة رويترز، إن "أكور" ستوفر موظفين لإدارة وتشغيل أكثر من 60 ألف غرفة في شقق وفيلات منتشرة في أنحاء الدولة الخليجية.

ويأمل منظمو مونديال 2022، جذب 1.2 مليون زائر إلى قطر خلال الحدث العالمي الذي يستمر 28 يوما، من 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر 2022.

المصدر: رويترز