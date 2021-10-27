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الأهلي يقصف "الدراويش" بالـ"تاو".. فيديو

الرياضة

الأهلي يقصف
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تقدم نادي الأهلي مضيفه الإسماعيلي (3-0) في الشوط الأول للمباراة الجارية بينهما حاليا، وذلك في مستهل مشوارهما في الموسم الجديد للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ووضع المدافع التونسي علي المعلول "المارد الأحمر" في المقدمة بهدف مبكر سجله في الدقيقة 21 من ضربة جزاء.

وعزز لاعب خط الوسط الجنوب إفريقي بيرسي تاو تقدم الأهلي بإحرازه هدفين متتاليين له عند الدقيقتين (23 و33) من زمن اللقاء المقام على استاد "برج العرب".

المصدر: RT

  

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