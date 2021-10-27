الأهلي يقصف "الدراويش" بالـ"تاو".. فيديو
تقدم نادي الأهلي مضيفه الإسماعيلي (3-0) في الشوط الأول للمباراة الجارية بينهما حاليا، وذلك في مستهل مشوارهما في الموسم الجديد للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
ووضع المدافع التونسي علي المعلول "المارد الأحمر" في المقدمة بهدف مبكر سجله في الدقيقة 21 من ضربة جزاء.
🎥⚽️ الهدف الاول للنادي الاهلي علي معلول#الاهلي_الاسماعيلي— أخبار الكورة المصرية (@masrkora) October 27, 2021
pic.twitter.com/IoGtEtn7e8
وعزز لاعب خط الوسط الجنوب إفريقي بيرسي تاو تقدم الأهلي بإحرازه هدفين متتاليين له عند الدقيقتين (23 و33) من زمن اللقاء المقام على استاد "برج العرب".
🎥⚽️ بيرسي تاو يسجل الهدف الثاني للنادي الاهلي#الاهلي_الاسماعيلي— أخبار الكورة المصرية (@masrkora) October 27, 2021
pic.twitter.com/JvN3ElUgny
🎥⚽️ بيرسي تاو يسجل الهدف الثاني للنادي الاهلي#الاهلي_الاسماعيلي— أخبار الكورة المصرية (@masrkora) October 27, 2021
pic.twitter.com/JvN3ElUgny
المصدر: RT
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