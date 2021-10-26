بازل يوجه رسالة لصلاح ويطرح سؤالا على مشجعيه

وجه نادي بازل السويسري، رسالة لنجمه السابق ومهاجم نادي ليفربول الحالي، المصري محمد صلاح، متسائلا إن كان الفرعون المصري هو أفضل لاعب في العالم حاليا.

ونشر بازل على حسابه في موقع "فيسبوك"، صورة لصلاح بقميص الفريق السويسري، وسأل متابعيه: "هل هي صورة أفضل لاعب كرة القدم في العالم حاليا؟".

وتابع: "فخورون بأنك بدأت مسيرتك العظيمة معنا".

وكان صلاح، لعب في صفوف بازل بين العامين 2012 و2014، قبل أن ينضم إلى تشيلسي ومنه معارا إلى فيورنتينا، ومن ثم إلى روما، قبل أن يحط الرحال في ليفربول صيف العام 2017.

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ويقدم صاحب الـ29 عاما، أداء مبهرا منذ انطلاق الموسم الحالي، حيث يتصدر حاليا قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف، بعد مرور 9 جولات، كما بات أفضل الهدافين الأفارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي، برصيد 107 أهداف، بعد أن تفوق على أسطورة تشيلسي، الدولي الإيفواري السابق ديدييه دروغبا، صاحب الـ104 أهداف.

ويرى معظم المحللين والمهتمين بالشأن الرياضي، أن صلاح هو أفضل لاعب كرة قدم حاليا.

المصدر: RT