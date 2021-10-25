قطر تتعاقد مع بيكهام بمبلغ ضخم ليصبح وجها لكأس العالم

تعاقدت قطر مع نجم مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي السابق، ديفيد بيكهام، ليصبح وجها لكأس العالم لكرة القدم 2022، في صفقة قيمتها 150 مليون جنيه إسترليني (نحو 206 ملايين دولار).

وذكرت صحيفة "ذا صن" أن بيكهام، البالغ من العمر 46 عاما، وافق على أن يصبح سفيرا لقطر، مقابل 15 مليون جنيه إسترليني سنويا على مدى العقد المقبل بموجب الاتفاق.

وقالت الصحيفة: "يكتنف كأس العالم 2022 في قطر الجدل منذ البداية بسبب المخاوف من انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في مواقع البناء، فضلا عن موقف قطر تجاه النساء ومجتمع الأقليات الجنسية".

لكن نجم كرة القدم الإنجليزية أكد أن المشجعين في قطر سيكونون بأمان ويسمح لهم برفع أعلام قوس قزح في الملاعب. وقالت الصحيفة إنه قبل توقيع العقد، تشاور بيكهام مع زوجته فيكتوريا.

وأصبحت قطر أول دولة عربية تحصل على شرف استضافة نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، ومن المقرر أن تقام البطولة في الفترة بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر 2022.

المصدر: وكالات