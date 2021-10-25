شاهد.. لاعب يقود فريقه للفوز بـ"ركلة العقرب"

قاد لاعب خط الوسط البلجيكي سيريل نغونغي فريق غرونينغين إلى الفوز على ضيفه ألكمار (2-0) في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الهولندي لكرة القدم.

وسجل سيريل نغونغي الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول، بتسديدة رائعة بـ"ركلة العقرب". بينما تكفل زميله مايكل دي لييو بتسجيل هدف الأمان الثاني عند الدقيقة 71 من زمن اللقاء.

Cyril Ngonge hit the scorpion kick 🦂



WOW 🤯 pic.twitter.com/Q7PJRdMRW1 — ESPN FC (@ESPNFC) October 25, 2021

ورفع فريق غرونينغين رصيده بعد هذا الفوز إلى 10 نقاط، وتقدم إلى المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري.

بينما توقف رصيد ألكمار عند 12 نقطة، ويشغل المركز الحادي عشر سلم الترتيب.

ويتربع أياكس أمستردام على عرش صدارة الدوري برصيد 25 نقطة، بعد فوزه الساحق (5-0) على ضيفه أيندهوفن، صاحب مركز الوصافة برصيد 21 نقطة، ويليهما فريق أوتريخت في المرتبة الثالثة برصيد 20 نقطة.

المصدر: وكالات