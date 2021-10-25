نجوم ليفربول يشتبكون مع رونالدو بعد قيامه بحركة لا أخلاقية (فيديو)

فقد كريستيانو رونالدو، أعصابه في المباراة التي مني فيها فريقه مانشستر يونايتد بخسارة مذله على يد ليفربول 0-5، وقام بتصرف غير أخلاقي بحق لاعب وسط "الريدز"، كورتيس جونز.

وعندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم ليفربول بثلاثية نظيفة، تنافس رونالدو مع جونز للحصول على إحدى الكرات، ولكن بعد أن فشل النجم البرتغالي في استخلاص الكرة، قام بركلها في جسد لاعب ليفربول، ما تسبب في توتر الأجواء ليتهجم بعدها لاعبو ليفربول بقيادة فيرغيل فان دايك على "الدون".

Ronaldo jumping Curtis jones out of frustration 😭 pic.twitter.com/zGndJcNjQw — Šrujį🔥🐉 (@bigpapisruji) October 24, 2021

isso devia ser julgado pela mídia tbem. pq se é o neymar fudeu, é 30 anos sem jogar futebol. agora pq é o Cristiano Ronaldo vão passar pano? vai Cristiano Ronaldo, vocês, curtis Jones, TUDO TOMAR NO CU https://t.co/QqBXEH9PxP — KAWAN🥋 (@kawanvinicius_) October 24, 2021

وتتدخل البرتغالي برونو فرنانديز ودافع عن مواطنه رونالدو وأبعد لاعبي ليفربول، قبل أن يفصل الحكم بين اللاعبين للحيلولة دون حدوث اشتباكات بالأيدي بعد بعض الشد والجذب.

Van Dijk chesting Ronaldo out the way and then Konate pushing that rat Fernandes.



Glorious scenes 😍pic.twitter.com/HGHqLtdspF — 𝘾𝙃𝙍𝙄𝙎 ⚡ (@FPL_FC) October 24, 2021

وتلقى بعدها رونالدو بطاقة صفراء في وقت طالبت فيه جماهير ليفربول بمنحه البطاقة الحمراء وطرده من الملعب.

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وبهذا الفوز العريض، رفع ليفربول رصيده إلى 21 نقطة في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي، خلف تشيلسي صاحب الصدارة برصيد 22 نقطة، فيما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند 14 نقطة في المركز السابع.

المصدر: sportbible.com