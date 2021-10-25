شاهد.. رد فعل فيرغسون بعد هدف صلاح في شباك مانشستر يونايتد

اكتسح نادي ليفربول مضيفه مانشستر يونايتد بخماسية نظيفة، أمس الأحد، في قمة المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وشهدت المباراة، تألق المصري محمد صلاح، بتسجيله ثلاثية تاريخية، تحت أنظار المدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد، السير أليكس فيرغسون.

والتقطت كاميرا المباراة رد فعل فيرغسون عندما سجل صلاح الهدف الخامس لليفربول، حيث بدا مستاء ومحبطا وغير مصدق لما يشاهده.

وبفضل هذا الفوز، حافظ ليفربول على سجله الخالي من الهزائم في الدوري للمباراة الـ19 تواليا، في سلسلة بدأت في أبريل من الموسم الفائت، رافعا رصيده الى 21 نقطة في الوصافة خلف تشيلسي (22 نقطة)، فيما فشل يونايتد في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة تواليا في الدوري (ثلاث هزائم وتعادل)، ليتجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز السابع.

المصدر: "ميرور" + RT