شاهد.. مشجع يعطل هجمة مرتدة واعدة لميسي في كلاسيكو فرنسا

اقتحم أحد مشجعي مارسيليا، ملعب مباراة فريقه أمام غريمه باريس سان جيرمان، في الجولة الـ11 من الدوري الفرنسي، وتسبب في إفساد هجمة مرتدة للفريق الباريسي كان يقودها ليونيل ميسي.

وتخطى مشجع مارسيليا حدود الملعب في الدقيقة 73، واقترب من ميسي، خلال قيادته هجمة مرتدة واعدة للفريق الباريسي.

🎥 لحظة دخول المُشجع وتوقف الهجمة 😓 pic.twitter.com/lNL6YM3jfM — MESSI VIDEOS 🎥 (@TM30VID) October 24, 2021

📸 - Messi cut’s inside but a random guy from the stands starts chasing him. pic.twitter.com/skW15bLKLc — 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) October 24, 2021

وحاول المشجع مصافحة ميسي، قبل أن يتدخل الحكم لإيقاف المباراة، ورجال الأمن لإخراج المشجع خارج الملعب.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، ليرفع سان جيرمان رصيده إلى 27 نقطة في صدارة الدوري متقدما بسبع نقاط على لانس وتسع نقاط على نيس.

ويأتي مارسيليا، الذي يواجه نيس في مباراة مؤجلة يوم الأربعاء المقبل، في المركز الرابع وله 18 نقطة.

المصدر: وكالات