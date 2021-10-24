شاهد.. تقنية حكم الفيديو المساعد VAR تحرم رونالدو من هدف في شباك ليفربول (فيديو)

حرمت تقنية حكم الفيديو المساعد VAR البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، من هدف أمام ضيفه ليفربول في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن "البريميرليغ".

وفي الدقيقة الـ52 من عمر اللقاء، وصلت لرونالدو كرة طولية سجلها بطريقة رائعة، لكن تقنية الفيديو VAR أكدت وجود حالة تسلل على النجم البرتغالي، ليلغي الحكم هدف تقليص الفارق وتبقى النتيجة على حالها بتقدم "الريدز" بخماسية نظيفة.

#MUNLIV



مان يونايتد 0 × 5 ليفربول | هدف ملغي رونالدو Ronaldo HD

pic.twitter.com/WgdTds0HAO — عااااجل 🚨🚨 (@koorawebas) October 24, 2021

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يذكر أن المصري محمد صلاح تألق بشكل لافت في المباراة بتسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 38 و45+5 و50، فيما صنع الهدف الأول في الدقيقة الخامسة لزميله الغيني نابي كيتا وساهم بشكل كبير بالهدف الثاني الذي سجله زميله البرتغالي ديوغو جوتا في الدقيقة الـ13 من عمر اللقاء.

المصدر: RT