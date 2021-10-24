وكيل صلاح يراوغ من جديد بتغريدة غريبة

أثار رامي عباس، وكيل الفرعون المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، الجدل حول مستقبل مهاجم الريدز بتغريدة غريبة.

وكتب عباس عبر حسابه على "تويتر": "بعض الأشخاص ينتظرون في طابور في أجواء باردة، من أجل السماح لهم للدخول إلى المتجر ودفع آلاف الجنيهات من أجل شراء حقيبة".

Some people stand in line, in the cold, to then be allowed inside a store to pay thousands of Pounds for a handbag. — Ramy Abbas Issa (@RamyCol) October 23, 2021

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وترددت أنباء عن رغبة صلاح في الحصول على 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، من أجل تجديد عقده في آنفيلد.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول، في صيف 2023، مع وجود محاولات من ناديه خلال الفترة الماضية للتجديد له.



وعلق صلاح خلال الساعات الماضية على مسألة تجديد عقده، وقال: "أود البقاء مع ليفربول حتى اليوم الأخير في مسيرتي الكروية، لكن لا يمكنني قول الكثير عن ذلك، الأمر ليس بيدي".



مضيفا: "يعتمد الأمر على ما يريده النادي، وليس علي، في الوقت الحالي لا أستطيع أن أرى نفسي ألعب ضد ليفربول على الإطلاق، سيصيبني هذا بالحزن".



ويتصدر صلاح قائمة هدافي البريميرليج برصيد 7 أهداف، بالشراكة مع جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.



ويحل ليفربول ضيفا على مانشستر يونايتد، الأحد، على ملعب أولد ترافورد، ضمن لقاءات الجولة التاسعة للبريميرليغ.

المصدر: twitter/RamyCol