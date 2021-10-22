أرسنال يرفض بيع سميث رو إلى أستون فيلا

أكد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال الإنجليزي أن ناديه لم يكن يرغب في بيع لاعب وسطه الإنجليزي الشاب إميل سميث رو إلى أستون فيلا خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وجاءت تصريحات أرتيتا ردا على تقارير إعلامية تحدثت عن سعي أستون فيلا للتعاقد مع سميث رو البالغ 20 عاما بعد نهاية الموسم الماضي ورفض النادي اللندني عرضين من فيلا.

وفي يوليو الماضي وضع اللاعب الشاب حدا لكل التكهنات والتوقعات التي أحاطت بمستقبله عندما ارتبط بعقد طويل الأمد مع أرسنال.

Dean Smith opens up on failed Emile Smith Rowe transfer bid ahead of #AFC vs Aston Villa. https://t.co/IvgYtQVZ5H — Arsenal FC News (@ArsenalFC_fl) October 22, 2021

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وتخرج سميث رو من أكاديمية أرسنال بعد انضمامه للنادي في التاسعة من العمر وأصبح ضمن التشكيلة الأساسية للمدرب أرتيتا في الموسم الماضي وأحرز ثلاثة أهداف في 30 مباراة في الدوري إلى جانب المساهمة في تهيئة خمس فرص للتهديف.

وقال أرتيتا للصحفيين قبل مباراة فريقه أمام ضيفه أستون فيلا في وقت لاحق من الجمعة: "بعد الاتصالات بين الناديين أوضحنا أن أميل ليس للبيع".

وأضاف: "لأنه جزء هام من خطة المستقبل الخاصة بنا".

وأضاف المدرب الإسباني: "إنه سعيد حيث يتواجد وأنا سعيد جدا بوجوده معنا".

ويحتل أرسنال المركز 12 بين فرق الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 11 نقطة من ثماني مباريات ويتقدم بنقطة واحدة على أستون فيلا الذي يليه مباشرة.

المصدر: "رويترز"