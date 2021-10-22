شاهد.. مدرب يتخلى عن ميداليته الفضية لمشجع

أقيم حفل توزيع جوائز الدوري الروسي الممتاز للموسم الماضي، قبل بدء مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات في الدوري الأوروبي بين لوكوموتيف الروسي ومضيفه غالطة سراي، الخميس.

وحصل يوري سيمين مدرب فريق لوكوموتيف السابق على الميدالية الفضية التي بدوره منحها للجماهير.

واقترب المدرب البالغ 74 عاما من المدرج الجنوبي لملعب "أرينا أر زد دي" وألقى بالميدالية الفضية التي تلقفها مشجع صغير.

وبرر المدرب السابق للفريق تصرفه: "أعطيت الميدالية للجماهير لأنهم دعموا الفريق! لقد عبروا عن مشاعرهم من أجل الفريق". مضيفا: "أنا أحبهم كثيرا".

وخسر لوكوموتيف المباراة أمام غالطة سراي بهدف وحيد سجله أكتيورك أوغلو.

وبهذا الفوز، رفع غلطة سراي رصيده إلى 7 نقاط وصعد إلى صدارة ترتيب المجموعة الخامسة، فيما توقف رصيد لوكوموتيف عند نقطة يتيمة في المركز الرابع.

Юрий Семин отдал серебряную медаль чемпионата России-2019/20 юному болельщику на трибуне «РЖД Арены» 🥈



Красивый жест от легенды «Локомотива» 😍



📸 Дарья Исаева pic.twitter.com/h5BMpbABH6 — Спорт-Экспресс (@sportexpress) October 21, 2021

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ويعد سيومين المدير الفني الحالي لفريق روستوف، من المدربين المخضرمين في الدوري الروسي، حيث سبق له الإشراف على لوكوموتيف موسكو في أربع ولايات (1986-1990 ، 1992-2005، 2009-2010، و2016-2020)، وتوج مع الفريق بلقب الدوري في ثلاث مناسبات، وكأس روسيا ست مرات.

كما تولى سابق تدريب المنتخب الروسي ودينامو كييف الأوكراني، إضافة لأندية روسية مثل دينامو موسكو وأنجي وموردوفيا سارانسك وغيرها من الأندية.

المصدر: RT