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غلطة سراي يهزم لوكوموتيف موسكو في الدوري الأوروبي (فيديو)

الرياضة

غلطة سراي يهزم لوكوموتيف موسكو في الدوري الأوروبي (فيديو)
Sputnik Григорий Сысоев
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حقق غلطة سراي التركي فوزا ثمينا على مضيفه لوكوموتيف الروسي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس ضمن الجولة الثالثة من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

ويدين غلطة سراي بالفضل في الفوز للاعبه محمد كريم أكتورك أوغلو الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة الـ82 من عمر اللقاء.

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وبهذا الفوز، رفع غلطة سراي رصيده إلى 7 نقاط وصعد إلى صدارة ترتيب المجموعة الخامسة، فيما توقف رصيد لوكوموتيف عند نقطة يتيمة في المركز الرابع.

المصدر: RT

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