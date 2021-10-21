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"لا غالب ولا مغلوب" في مواجهة لاتسيو ومارسيليا في الدوري الأوروبي (فيديو)

الرياضة

AFP Filippo MONTEFORTE
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حسم التعادل السلبي نتيجة المباراة التي جمعت بين لاتسيو الإيطالي وضيفه أولمبيك مارسيليا الفرنسي اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بالدوري الأوروبي لكرة القدم.

ولم ينجح أي من اللاعبين في هز الشباك خلال دقائق المباراة التي استضافها ملعب "الأوليمبيكو" في العاصمة روما لتنتهي مثلما بدأت من دون أهداف.

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وبهذا التعادل، رفع لاتسيو رصيده إلى 4 نقاط ليشارك صدارة المجموعة الخامسة مع غلطة سراي التركي الذي يلتقي في وقت لاحق اليوم مع مضيفه لوكوموتيف موسكو صاحب المركز الرابع بنقطة يتيمة.

في المقابل، رفع مارسيليا رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث بعد ثلاث تعادلات.

المصدر: RT

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