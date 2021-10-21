محمد صلاح يكشف النقاب عن تمثال الشمع الخاص به في متحف "مدام توسو" (فيديو+ صور)

كشف النجم المصري محمد صلاح النقاب عن تمثاله الشمعي في متحف "مدام توسو" بلندن، لينضم إلى مجموعة التماثيل الشهيرة عالميا.

ورأى صلاح جناح ليفربول الشكل النهائي للتمثال لأول مرة في عرض خاص في متحف مدام توسو قبل إطلاقه للعلن، ووقف إلى جانبه والتقط مجموعة من الصور.

وعمل صلاح عن كثب مع فريق الفنانين في لندن، حيث حضر جلسة تم فيها التقاط مئات الصور المرجعية والقياسات الدقيقة للتأكد من مطابقة التمثال لشكله.

من بين أطقمه المعتادة لليفربول الرياضية ويرتدي التمثال ملابس مثيرة للإعجاب عبارة عن بذلة كريمية اللون والتي ارتداها لغلاف مجلة GQ "جي كيو" الشرق الأوسط، ويقف في منطقة حفلات توزيع الجوائز في متحف مدام توسو لندن.

Fresh off the pitch and red carpet ready, the King of Egypt has arrived! 👑 ⚽ pic.twitter.com/Ap6MwTGM2l — Madame Tussauds London (@MadameTussauds) October 21, 2021

Coming soon 👑 ⚽ pic.twitter.com/wglQTxlmYt — Madame Tussauds London (@MadameTussauds) October 20, 2021

إقرأ المزيد

وصرح محمد صلاح: "لقد كانت تجربة رائعة العمل مع الفنانين في متحف مدام توسو لإنشاء أول تمثال شمعي لي على الإطلاق".

وتابع: "إنها نعمة أن يتم الاعتراف بي وتخليدي بهذه الطريقة، لم أصدق ذلك عندما وقفت إلى جانب التمثال "أنا"، كان الأمر أشبه بالنظر إلى انعكاسي في المرآة! لا أطيق الانتظار لأرى ما يعتقده المشجعون".

وقال تيم ووترز، المدير العام للمتحف: "محمد صلاح هو أحد عظماء اللعبة، ويمكن القول إنه الأفضل في العالم الآن، ويستحق بشكل لا يصدق أن يتواجد تمثاله في مدام توسو لندن".

مضيفا: "إن مشاركة مو في تكوين تمثاله كان بمثابة متعة حقيقية لفريق مدام توسو لندن بأكمله. نحن على يقين من أن الكثير من الناس كانوا يتوقعون أن يروا شخصية "مو" في مجموعة ملابس ليفربول الخاصة به، لكننا أردنا حقا أن نحتفل بوضعه كنجم دولي ويشعر بأنه في منزله في منطقة حفل توزيع الجوائز"

وقال:"لا يسعنا الانتظار حتى نرى المشجعين يقفون إلى جانب صلاح لالتقاط صور "سيلفي"، ومحاكاة وضعيته الكلاسيكية لتسجيل الأهداف".

يذكر أن هذا المتحف قد أعد تماثيل لكل من كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي وليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

المصدر: planetradio