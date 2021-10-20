يوفنتوس يفوز بشق الأنفس على زينيت في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

حقق يوفنتوس الإيطالي فوزا صعبا وثمينا على مضيفه زينيت بطرسبورغ الروسي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويدين فريق "السيدة العجوز" بالفضل في الفوز لنجمه السويدي ديان كولوسيفسكي الذي سجل هدف المباراة الوحيد برأسية متقنة قبل أربع دقائق على نهاية الوقت الأصلي من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الثامنة، فيما توقف رصيد زينيت عند 3 نقاط في المركز الثالث.

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وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة الثامنة حقق تشيلسي الإنجليزي فوزا عريضا على مالمو السويدي برباعية نظيفة، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في مركز الوصافة، فيما بقي رصيد مالمو خاليا من النقاط في ذيل الترتيب.

المصدر: RT