دوري الأبطال.. رونالدو يقود مانشستر يونايتد لقلب الطاولة على أتلانتا وانتزاع الصدارة (فيديو)

حول مانشستر يونايتد الإنجليزي تأخره بهدفين أمام أتلانتا الإيطالي إلى فوز ثمين بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقدم الضيوف بهدفين حملا توقيع الكرواتي ماريو باساليتش والتركي ميريح ديميرال في الدقيقتين 15 و29 على التوالي، قبل أن يقلب اليونايتد النتيجة رأسا على عقب بتسجيله لثلاثة أهداف متتالية عن طريق ماركوس راشفورد وهاري ماغوير والبرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقائق 53 و75 و81 على الترتيب.

وبهذا الفوز، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 6 نقاط وصعد إلى صدارة المجموعة السادسة، فيما توقف رصيد أتلانتا عند 4 نقاط وتراجع إلى المركز الثالث.

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وفي المباراة الثانية في المجموعة السادسة حقق فياريال الإسباني فوزا عريضا على يونغ بويز السويسري بنتيجة 4-1، ليرفع فريق "الغواصات الصفراء" رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الفريق السويسري عند 3 نقاط وتراجع إلى قاع الترتيب.

المصدر: RT