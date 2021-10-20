الأسطورة بيليه لعشاقه: أقترب الآن أكثر من المرمى

دعا أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه، الذي أجرى مؤخرا جراحة لاستئصال ورم، عشاقه اليوم الأربعاء إلى بدء الاحتفاء بمسيرته لأنه "يقترب أكثر من المرمى".

وكتب على تويتر: "أدعوكم للاستعداد للاحتفال معي لأنه بنهاية كل يوم أقترب أكثر من المرمى".

ولم يكشف بيليه عن أي تفاصيل لكن لاعب منتخب البرازيل وفريقي سانتوس ونيويورك كوزموس السابق والذي سيكمل 81 عاما في 23 أكتوبر في حالة صحية سيئة منذ فترة.

Sugiro que comece a pegar fôlego para comemorar comigo, porque a cada dia que passa eu estou mais perto do gol.



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I suggest you start to catch your breath to celebrate with me, because with each passing day I get closer to the goal. pic.twitter.com/lqC8oatENY — Pelé (@Pele) October 20, 2021

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ويخضع الآن للعلاج الكيماوي بعد إزالة الورم.

وكان بيليه الفائز بكأس العالم مع البرازيل أعوام 1958 و1962 و1970 خضع لعملية جراحية في 4 سبتمبر لإزالة ورم "مشبوه" في القولون تم اكتشافه خلال الفحوصات الروتينية.

وخلال مسيرته الحافلة مع منتخب البرازيل وعلى مستوى الأندية مع سانتوس ونيويورك كوزموس ولسنوات طويلة بعدها اعتبر خبراء بيليه أعظم من أنجبت ملاعب كرة القدم على مر العصور.

ونازعه مارادونا وليونيل ميسي هذا الحب الجارف بعدها لكن يبقى اسم المهاجم البرازيلي محفورا في قلوب عشاق اللعبة.

ولا يزال بيليه اللاعب الوحيد الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات وسجل أكثر من ألف هدف خلال مسيرته الاحترافية.

المصدر: "رويترز"