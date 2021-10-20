مشهد طريف.. صافرة حكم تثير فزع مبابي

تحول كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، إلى بطل مشهد طريف سبق انطلاق صافرة مواجهة فريقه لضيفه لايبزيغ الألماني، الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وظهر في المشهد مبابي وليونيل ميسي والنجم المغربي أشرف حكيمي، داخل نفق ملعب "حديقة الأمراء"، بانتظار دخول أرضية الميدان لخوض المباراة، إلا أن تأخر باقي اللاعبين دفع الحكم الإيطالي، ماركو غويدا، لإطلاق صافرة في النفق ارتد صداها بقوة.

وقفز مبابي هلعا بطريقة طريفة جدا، بعد أن تفاجأ من الصافرة التي جاءت دون سابق إنذار.

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لكن الفزع سرعان ما انجلى بعد دخول النجم الفرنسي أرضية الملعب، حيث افتتح التسجيل بعد مرور 9 دقائق فقط.

وأثار المشهد سخرية بعض متابعي مواقع التواصل الاجتماعي التي تناقلت اللقطة.

ومنح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، مبابي جائزة أفضل لاعب في المباراة لدوره الكبير، في إسقاط الفريق الألماني.

إذ تغلب باريس سان جيرمان على ضيفه لايبزيغ بنتيجة 3-2 ليرفع رصيده إلى 7 نقاط، واستعاد صدارة المجموعة الأولى من مانشستر سيتي (6 نقاط) الذي تغلب في وقت سابق بنتيجة 5-1 على كلوب بروغ البلجيكي، صاحب المركز الثالث (4 نقاط).

المصدر: RT