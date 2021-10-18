مسيرة محمد صلاح الكروية ضمن المناهج التعليمية في مصر

كشفت مديرة مركز تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم المصرية نوال شلبي أن الوزارة قررت إدراج مسيرة نجم "الفراعنة" وليفربول الإنجليزي ضمن مناهج المرحلة الإعدادية والثانوية.

وقالت شلبي في تصريحات لصحيفة الوطن المصرية: "سيتم تدريس مسيرة محمد صلاح في مادة الإنجليزية للمرحلتين الإعدادية والثانوية حتى يتعرف التلاميذ على حياة اللاعب بوصفه أحد الشخصيات المصرية الناجحة في مجال الرياضة و تحديدا كرة القدم".

وأضافت شلبي أن الهدف من إدراج شخصية صلاح ضمن المناهج التعليمية هو التعرف على الدور الذي قام به اللاعب في دعم بلاده، مشيرة أن ذلك من شأنه أن يرفع من الكفاءة اللغوية في صفوف التلاميذ.

وأكدت شلبي أنه سيتم عرض مسيرة صلاح والصفات الشخصية والجسمانية التي أدت إلى نجاحه سواء كان ذلك في مشواره التعليمي أو الكروي، حيث يشكل نجم منتخب مصر "نموذجا رائعا، بطلا وقدوة ما انفك يقدم الدعم المادي والمعنوي لأهل بلده"، وفقا لتعبيرها.

📕 كشفت نوال شلبي مدير مركز تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم عن إدراج مسيرة الكابتن محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر ضمن مناهج المرحلة الإعدادية والثانوية في العام الدراسي الحالي ليتم تدريسها للطلاب 👏 👑 pic.twitter.com/dB6DrXZ2iU — أخبار الكورة المصرية (@masrkora) October 18, 2021

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يذكر أن مسيرة محمد صلاح الكروية انطلقت من نادي المقاولون العرب قبل أن يحترف في أوروبا من بوابة نادي بازل السويسري سنة 2012، ليتنقل بعدها بين فرق تشيلسي، فيورنتينا وروما من ثم الوصول في صيف 2017 إلى نادي ليفربول الذي يتألق في صفوفه حاليا.

المصدر: elwatannews.com