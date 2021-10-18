"اليويفا" يعاقب المنتخب الإنجليزي بسبب فوضى ملعب ويمبلي خلال نهائي أمم أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" في بيان رسمي اليوم الاثنين، معاقبة المنتخب الإنجليزي بخوض المباراتين المقبلتين على أرضه في المنافسات القارية دون جمهور.

وجاء قرار "اليويفا" بسبب الشغب الذي حدث خلال نهائي بطولة أوروبا "يورو 2020" أمام إيطاليا في استاد ويمبلي في يوليو الماضي.

وأوضح "اليويفا" أنه أوقف تنفيذ العقوبة في المباراة الثانية، بينما غرم الاتحاد الإنجليزي بـ 100 ألف يورو.

England have been ordered to play their next two home games in UEFA competition without supporters present after disturbances during their Euro 2020 final against Italy at Wembley in July, European soccer's governing body said in a statement on Monday. https://t.co/atm6JjEh2L — Reuters Sports (@ReutersSports) October 18, 2021

واشتبك المشجعون مع بعضهم، وكذلك مع المسؤولين، واجتازوا الحواجز الأمنية واقتربوا بالفعل من محيط ملعب ويمبلي قبل انطلاق المباراة النهائية التي انتهت بفوز إيطاليا بركلات الترجيح.

وأعلنت الشرطة البريطانية إصابة 19 من أفرادها، إلى جانب إلقاء القبض على 86 شخصا منهم 53 داخل الملعب.

England have been ordered by UEFA to play two games behind closed doors - with one suspended - due to the crowd trouble at the Euro 2020 final. — Sky Sports News (@SkySportsNews) October 18, 2021

وقال الاتحاد الإنجليزي، الذي عين لجنة مستقلة لمراجعة الأحداث: "رغم شعورنا بالإحباط بسبب الحكم، نتقبل قرار اليويفا".

وأضاف: "ندين السلوك الكريه من الأفراد الذين تسببوا في المشاهد المؤسفة داخل وفي محيط استاد ويمبلي، في نهائي بطولة أوروبا 2020، ونأسف بشدة على تمكن بعضهم من دخول الاستاد".

المصدر: "رويترز"