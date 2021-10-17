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برشلونة يقلب الطاولة على فالنسيا في أول ظهور لأغوير بقميص "البلوغرانا".. فيديو

الرياضة

برشلونة يقلب الطاولة على فالنسيا في أول ظهور لأغوير بقميص
Reuters /Albert Gea
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حول فريق برشلونة تأخره بهدف إلى فوز على ضيفه فالنسيا (3-1) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفاجأ المدافع خوسي لويس غايا أصحاب الأرض بهدف التقدم لـ"الخفافيش" مبكرا سجله في الدقيقة الخامسة من انطلاق صافرة البداية، بتسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد من خارج منطقة الجزاء.

ورد الفريق الكتالوني بثلاثة أهداف متتالية عبر كل من، الإسباني أنسو فاتي، والهولندي ممفيس ديباي، والبرازيلي فيليب كوتينيو في الدقائق (13، 41 من ضربة جزاء، و85) على الترتيب من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "كامب نو".

وشهدت الدقيقة 87 من عمر المباراة دخول المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو إلى أرضية الملعب، لأول مرة بقميص "البلوغرانا" منذ قدومه من مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

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ورفع برشلونة رصيده بعد هذا الفوز إلى 15 نقطة، ويشغل المركز السابع على سلم ترتيب الليغا.

في المقابل، توقف رصيد فريق فالنسيا عند 12 نقطة، ويحتل المركز التاسع حتى الآن، في جدول ترتيب الدوري، بانتظار بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: RT 

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