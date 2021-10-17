شاهد.. تسديدة "صاروخية" لا تصد ولا ترد تهز شباك برشلونة

تقدم فريق فالنسيا على مضيفه برشلونة بهدف مبكر في المباراة بينهما مساء اليوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل المدافع خوسي لويس غايا هدف التقدم لـ"خفافيش" فالنسيا بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة الخامسة من انطلاق صافرة البداية على ملعب "كامب نو".

JOSÉ GAYÁ GOLAZO 😤



BARCELONA ARE STUNNED! pic.twitter.com/1KGZOYKiPt — ESPN FC (@ESPNFC) October 17, 2021

المصدر: RT