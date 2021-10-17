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"السيدة العجوز" تروض "ذئاب روما"

الرياضة

Reuters /Massimo Pinca
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تغلب فريق يوفنتوس على ضيفه روما بهدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويعود الفضل في انتصار "السيدة العجوز" للمهاجم مويس كين الذي سجل هدف الفوز الوحيد لفريقه مبكرا، بحلول الدقيقة 16 من زمن الشوط الأول للقاء على ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو.

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وواصل يوفنتوس صحوته بتحقيقه انتصاره الرابع على التوالي، ورفع رصيده إلى 14 نقطة، وتقدم إلى المركز السابع، متجاوزا بفارق نقطتين فريق فيورنتينا الذي يحل ضيفا على نادي فينيزيا يوم الاثنين، في ختام مباريات هذه الجولة.

في حين توقف رصيد روما عند 15 نقطة، وبقي في المركز الرابع على سلم ترتيب الدوري "الكالتشيو".

المصدر: RT 

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