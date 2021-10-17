شاهد.. هدف "الفتى الذهبي" المدمر!

قاد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند فريقه بوروسيا دورتموند إلى الفوز على ضيفه ماينز (3-1)، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وأحرز هالاند "الفتى الذهبي" العائد من الإصابةk الهدفين الثاني والثالث لفريقهk في الدقيقتين (54 من ضربة جزاء، و90) من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" بمدينة دورتموند.

Haaland gets a brace on his return for Borussia Dortmund ⚽⚽ pic.twitter.com/EzgNwHHUdX — ESPN FC (@ESPNFC) October 16, 2021

وحقق بوروسيا دورتموند بذلك انتصاره الثاني على التوالي والسادس في الموسم الجديد مقابل خسارتين، واعتلى صدارة "البوندسليغا" برصيد 18، متجاوزا بفارق نقطتين حامل اللقب بايرن ميونخ، الذي يحل ضيفا على باير ليفركوزن، اليوم الأحد.

في المقابل، مني نادي ماينز بالهزيمة الثالثة على التوالي، ويشغل المركز الحادي عشر على سلم ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط.

المصدر: RT