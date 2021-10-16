تشيلسي يستعيد صدارة الدوري سريعا من ليفربول

انتزع فريق تشيلسي فوزا بشق الأنفس من مضيفه برينتفورد (1-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين فريق "البلوز" بالفضل في انتصاره لمدافعه بينجامين تشايلويل الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول للقاء الذي أقيم على ملعب "غريفين بارك - Griffin Park" في العاصمة لندن.

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ورفع تشيلسي رصيده بعد هذا الفوز إلى 19 نقطة، ليستعيد بفارق نقطة صدارة "البريمير ليغ" من وصيفه ليفربول، الذي خرج بفوز عريض من ملعب مضيفه واتفورد (5-0) على ملعب "فيكارج رود" بمدينة برينتفورد.

في حين توقف رصيد برينتفورد عند 12 نقطة، ويشغل المركز السابع حتى الآن على سلم الترتيب، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: RT