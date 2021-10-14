الروسي ميدفيديف يودع إنديان ويلز (فيديو)

خرج الروسي دانييل ميدفيديف من الدور الرابع من بطولة إنديان ويلز للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 8 ملايين و350 ألف دولار، على يد البلغاري غريغور ديميتروف.

وحسم ميدفيديف، المصنف الثاني عالميا المجموعة الأولى لصالحه، لكن ديميتروف تمكن من قلب موازين القوى، والفوز بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة تفاصيلها كالتالي: (4-6) و(6-4) و(6-3) في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، واستغرقت ساعتين و16 دقيقة.

CALIFORNIAN COMEBACK 🙌



That’s an incredible win for @GrigorDimitrov. Just his third ever triumph over a Top-2 player. #BNPPO21



pic.twitter.com/E1efHsoDDK — ATP Tour (@atptour) October 13, 2021

وحقق غريغور ديميتروف بذلك أول انتصار له على اللاعب الروسي، منذ عام 2017.

وضرب ديميتروف موعدا في الدور ربع النهائي للبطولة مع البولندي هوبرت هوركاتش الذي تغلب بدوره على الروسي الآخر أسلان كاراتسيف بمجموعتين نظيفتين، بواقع (6-1) و(6-3).

المصدر: "sportbox"