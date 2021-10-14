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الروسي ميدفيديف يودع إنديان ويلز (فيديو)

الرياضة

الروسي ميدفيديف يودع إنديان ويلز (فيديو)
Reuters Jayne Kamin-Oncea
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خرج الروسي دانييل ميدفيديف من الدور الرابع من بطولة إنديان ويلز للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 8 ملايين و350 ألف دولار، على يد البلغاري غريغور ديميتروف.

وحسم ميدفيديف، المصنف الثاني عالميا المجموعة الأولى لصالحه، لكن ديميتروف تمكن من قلب موازين القوى، والفوز بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة تفاصيلها كالتالي: (4-6) و(6-4) و(6-3) في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، واستغرقت ساعتين و16 دقيقة.

وحقق غريغور ديميتروف بذلك أول انتصار له على اللاعب الروسي، منذ عام 2017.

وضرب ديميتروف موعدا في الدور ربع النهائي للبطولة مع البولندي هوبرت هوركاتش الذي تغلب بدوره على الروسي الآخر أسلان كاراتسيف بمجموعتين نظيفتين، بواقع (6-1) و(6-3).

المصدر: "sportbox" 

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