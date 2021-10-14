ملك "الغجر" يدمر "القاذفة البرونزية" الأمريكية.. وايلدر يخضع لعملية جراحية (فيديو)

سيغيب الأمريكي ديونتاي وايلدر عن حلبات الملاكمة لمدة 6 أشهر لأسباب طبية، بعد هزيمته الساحقة أمام البريطاني تايسون فيوري بالضربة القاضية، صباح الأحد الماضي، في مدينة لاس فيغاس.

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن وايلدر، سيخضع لعملية جراحية، من أجل علاج يده المكسورة، عقب هزيمته أمام تايسون فيوري، بالضربة القاضية في الجولة الـ11 من النزال الذي جمعهما على لقب بطل العالم للوزن الثقيل، وفقا لمجلس الملاكمة العالمي.

وأضافت الصحيفة أن الملاكم الأمريكي سيخضع للعملية الجراحية، بعد عودته إلى منزله في ألاباما، لإصابته بكسر في إصبعه ومفصله، في إحدى اللكمات التي وجهها إلى للملاكم البريطاني، إضافة إلى علاج الضرر في وجهه.

وأشارت "ذا صن" إلى أن لجنة ولاية نيفادا الرياضية، لن تسمح لديونتاي وايلدر بخوض أي نزال، حتى الثامن من شهر إبريل المقبل، شرط الحصول على تصريح طبي، من قبل الطبيب، الذي سيشرف على حالته الصحية.

Уайлдера отстранили от боев на полгода после битвы с Фьюри ⛔️🥊



Всё дело в медицинских показаниях 🏥https://t.co/esI7hMkLCa



📷 MB Media/Getty Images Sport/Getty Images pic.twitter.com/t7IuP0bsXP — Матч ТВ (@MatchTV) October 13, 2021

ونقلت الصحيفة، عن شيلي فينكر، مديرة أعمال الملاكم ديونتاي وايلدر، الأربعاء، قولها: "لقد كسر يده اليمنى خلف المفصل الثالث، وعليه الخضوع لعملية جراحية، لأن العظم خلف مفصله مكسور، ويشعر بالألم الشديد، عندما يقوم بتحريكه".

واختتمت شيلي فينكر حديثها: "يقوم ديونتاي وايلدر في هذه الأيام، بعملية التعافي، وبعدها إذا كان كل شيء على ما يرام، فيذهب إلى أحد المشافي، من أجل الخضوع لعملية جراحية، وهو يتطلع إلى العودة مرة أخرى للمواجهات في منتصف العام المقبل".

ومني ديونتاي وايلدر (35 عاما) بالهزيمة الثانية على التوالي أمام تايسون فيوري مقابل تعادل، وهي الثانية له في مسيرته الاحترافية حتى الآن أيضا، مقابل 42 انتصارا وتعادل واحد.

في المقابل، حقق تايسون فيوري (33 عاما) انتصاره الـ31 في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل تعادل واحد، ومن دون أي هزيمة.

المصدر: وكالات