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رسميا.. برشلونة يمدد عقد نجمه الشاب بيدري بشرط جزائي خيالي

الرياضة

رسميا.. برشلونة يمدد عقد نجمه الشاب بيدري بشرط جزائي خيالي
Globallookpress
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أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، رسميا اليوم الخميس، تجديد عقد لاعبه الشاب بيدري غونزاليس، لمدة خمسة مواسم، يمتد حتى صيف العام 2026، ويتضمن شرطا جزائيا قدره مليار يورو.

وانضم بيدري (18 عاما) لصفوف برشلونة، الموسم الماضي، قادما من فريق لاس بالماس، مقابل 5 ملايين يورو.

وأشار الحساب الرسمي لنادي برشلونة على موقع "تويتر" أن بيدري سيوقع رسميا على العقد الجديد يوم غد الجمعة، في ملعب "كامب نو"، ويمتد العقد حتى 30 يونيو 2026، ويتضمن شرطا جزائيا قدره مليار يورو.

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وظهر بيدري بقميص برشلونة لأول مرة في سبتمبر 2020، وشارك منذ ذلك الحين في 56 مباراة مع العملاق الإسباني.

 كما شارك لاعب خط الوسط للمرة الأولى مع المنتخب الإسباني في مارس 2021 ضد اليونان، ومنذ ذلك الحين، شارك في 10 مباريات دولية.

المصدر: وكالات 

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