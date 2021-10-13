برشلونة يحصن بيدري بشرط جزائي "خرافي" هو الأغلى في تاريخه

أكد الصحفي الرياضي الشهير الإيطالي، فابريزيو رومانو، المختص في انتقالات لاعبي كرة القدم، أن برشلونة توصل لاتفاق مع نجمه الشاب بيدري، لتجديد عقده وبشرط جزائي هو الأغلى في تاريخه

وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، أن برشلونة أتم اتفاقه مع بيدري على تجديد عقده لمدة 5 مواسم، ليمتد حتى صيف 2026.

Barcelona have reached total agreement with Pedri to extend his contract until June 2026, here we go! New deal to be signed in the next hours/days. Final clauses agreed and fixed too. ⭐️🇪🇸 #FCB



EXCL: new release clause for Pedri will be €1B (one billion). 🤝 #Pedripic.twitter.com/L3EECyDQNg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 13, 2021

وأضاف رومانو، أن عقد بيدري سيحتوي على شرط جزائي قيمته مليار يورو، وهو الأكبر في تاريخ النادي الكتالوني.

The release clause included in Pedri’s new contract will be historical for Barcelona. 1B euros, one billion - 1.000 millones de euros. It’s gonna be higher clause in Barça history. 🔵🔴🌟 #FCB



Announcement expected this week from FCB - Pedri and his agent accepted the proposal. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 13, 2021

وأشار رومانو، إلى أن العقود سيتم توقيعها هذا الأسبوع، ومن ثم سيقوم برشلونة بالإعلان الرسمي.

ويستهدف نادي برشلونة تجديد عقود نجومه الشباب وعلى رأسهم بيدري وأنسو فاتي وجافي، لتكوين فريق قوي في المستقبل، وخصوصا بعد رحيل الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، مجانا.

ويعتبر بيدري (18 عاما) من العناصر الواعدة في برشلونة، حيث انضم للفريق الموسم الماضي، قادما من لاس بالماس، ونجح في أن يصبح أساسيا في صفوف "البلوغرانا" ومنتخب إسبانيا الأول، وتم ترشيحه لجائزة الكرة الذهبية "البالون دور".

المصدر: وكالات