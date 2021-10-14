لماذا سيتقدم المغرب على الجزائر في تصنيف الفيفا الجديد؟

واصل المنتخب الجزائري خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، حفاظه على سجله الخالي من الهزائم للمباراة الـ31 تواليا، بتحقيقه فوزين بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال "قطر 2022".

وتغلب منتخب الجزائر، يوم الجمعة الماضي، في ملعبه على منتخب النيجر بنتيجة 6-1، في الجولة الثالثة من الدور الثاني لتصفيات إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، قبل أن يكرر فوزه عليه، الثلاثاء، خارج ملعبه، بنتيجة 4-0، في الجولة الرابعة.

وعلى الرغم من فوزه أمام النيجر، فإن منتخب الجزائر لن يحقق أي تقدم في التصنيف العالمي للمنتخبات لشهر أكتوبر، الذي سيصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال الأيام القليلة القادمة.

وكشف موقع "فوتبول رانكينغ"، المختص في رصد واحتساب التصنيف الشهري للمنتخبات، عن محافظة منتخب الجزائر على نفس المركز (30)، الذي احتله في الترتيب الذي صدر يوم 16 سبتمبر الماضي، لكنه سيتراجع قاريا وسيفقد المركز الثالث لمصلحة المنتخب المغربي.

وأكد المصدر أن منتخب الجزائر سيتراجع للمركز الرابع في ترتيب أفضل المنتخبات الإفريقية، خلف المتصدر السنغال، وملاحقه المباشر تونس، بالإضافة إلى منتخب المغرب الذي حقق قفزة قياسية بعد فوزه بمبارياته الثلاث التي خاضها في فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وصعد المنتخب المغربي إلى المركز الـ29 عالميا، وهو مركز لم يحتله المغرب منذ زمن طويل، بعد فوزه في مبارياته الثلاث الأخيرة ضد غينيا بيساو (ذهابا وإيابا) وغينيا.

وبات المغرب يملك 1514 نقطة في تصنيف "الفيفا"، حيث كسب أزيد من 21 نقطة بفضل انتصاراته الأخيرة، وهو ما يفسره صعوده إلى المركز الثالث قاريا، متفوقا على الجزائر التي كسبت 10 نقاط فقط بعد فوزيها على النيجر، وأصبح في رصيدها 1509 نقاط.

ويسعى منتخبا الجزائر والمغرب، للحفاظ على مكانهما في قائمة أفضل خمسة منتخبات إفريقية في التصنيف الشهري لـ"الفيفا"، لأن ذلك سيمكنهما من التواجد في المستوى الأول خلال سحب قرعة الدور الحاسم لتصفيات مونديال "قطر 2022".

المصدر: وكالات