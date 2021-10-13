شاهد.. كواليس عودة لاعبي المنتخب الجزائري من النيجر

نشر الحارس الدولي الجزائري، ألكسندر أوكيدجة، على حسابه في "إنستغرام"، مقطع فيديو وثّق فيه لجانب من رحلة عودة وفد منتخب بلاده من نيامي عاصمة النيجر، إلى العاصمة الجزائر.

ولقي مقطع الفيديو تداولا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وصنع لاعبو المنتخب الجزائري أجواء مميزة جدا، في الطائرة الخاصة التي أقلتهم من نيامي، بعد الفوز الساحق على منتخب النيجر (4-0)، عشية أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

وحقق منتخب الجزائر بذلك انتصاره الثالث ضمن هذه التصفيات مقابل تعادل واحد، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط، ويستعيد صدارة المجموعة الأولى بفارق الأهداف من وصيفه منتخب بوركينا فاسو.

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وفي ما يلي ترتيب منتخبات المجموعة الأولى:

1- الجزائر 10 نقاط

2- بوركينا فاسو 10 نقاط

3- النيجر 3 نقاط

4- جيبوتي من دون نقاط.

المصدر: وكالات