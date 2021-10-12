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الجزائر تكتسح النيجر وتتربع على الصدارة (فيديو)

الرياضة

الجزائر تكتسح النيجر وتتربع على الصدارة (فيديو)
twitter/CAF_Online
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دك المنتخب الجزائري شباك منتخب النيجر (4-0)، في اللقاء الذي جمعهما يوم الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

وتناوب على تسجيل رباعية منتخب "محاربي الصحراء" كل من اللاعبين، رياض محرز، وعيسى ماندي، وإسماعيل بن ناصر، وبغداد بونجاح في الدقائق (20، 33، 48، و54) على الترتيب.

ورفع المنتخب الجزائري رصيده بعد هذا الفوز إلى 10 نقاط، واستعاد صدارة المجموعة الأولى من تصفيات مونديال قطر 2022، بفارق الأهداف مع منتخب بوركينا فاسو.

وفي ما يلي ترتيب منتخبات المجموعة الأولى:

1- الجزائر 10 نقاط

2- بوركينا فاسو 10 نقاط

3- النيجر 3 نقاط

4- جيبوتي من دون نقاط.

وفي مباراة أخرى، ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، ولكن في إطار منافسات المجموعة التاسعة، تغلب المنتخب المغربي على نظيره الغيني (4-1) في عقر داره.

وحقق المغرب انتصاره الرابع على التوالي، ويتربع على عرش صدارة المجموعة بمفرده وبالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة.

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وفي ما يلي ترتيب منتخبات المجموعة التاسعة:

1- المغرب 12 نقطة

2- غينيا بيساو 4 نقاط

3- غينيا ثلاث نقاط

4- السودان نقطتان.  

المصدر: RT 

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