رونالدو يواصل هوايته كـ"ماكينة" لتسجيل الأهداف وكسر الأرقام القياسية

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو منتخب بلاده لفوز عريض على لوكسمبورغ (5-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثامنة لتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأحرز رونالدو ثلاثية "هاتريك" لبلاده في الدقائق (8 ركلة جزاء، 13 ركلة جزاء، و87)، بينما تكفل بتسجيل الهدفين الآخرين كل من زميليه برونو فرنانديز وجواو بالينيا في الدقيقتين (18 و69) على الترتيب.

إقرأ المزيد

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصاءات، فإن رونالدو وقع على الـ"هاتريك" العاشر له مع منتخب البرتغال.

وعزز كريستيانو رونالدو (36 عاما) رقمه القياسي كهداف تاريخي على مستوى المنتخبات في العالم لكرة القدم برصيد 115 هدفا، سجلها خلال 182 مباراة.

وكان النجم البرتغال قد تخطي زميله السابق في ريال مدريد، الإسباني سيرخيو راموس، كأكثر اللاعبين مشاركة على المستوى الدولي في أوروبا برصيد 181 مباراة، مقابل 180 لمدافع باريس سان جيرمان الحالي.

ورفع منتخب البرتغال رصيده بعد هذا الفوز إلى 16 نقطة من 6 مباريات، ويحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى، بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر منتخب صربيا.

بينما توقف رصيد منتخب لوكسمبورغ عند 6 نقاط ويشغل المركز الثالث على سلم الترتيب.

وفي ما يلي ترتيب منتخبات المجموعة السادسة بعد الجولة الثامنة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022:

إقرأ المزيد

1- صربيا 17 نقطة

2- البرتغال 16 نقطة (6 مباريات)

3- لوكسمبورغ 6 نقاط

4- إيرلندا 5 نقاط

5- أذربيجان نقطة واحدة

6- قطر.

يذكر أن منتخب قطر مستضيف مونديال 2022، يشارك بشكل استثنائي واعتباري ضمن المجموعة الأولى للتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم، ومن دون احتساب نتائج المباريات التي يكون طرفا فيها.

المصدر: RT