شاهد.. "مقصية بهلوانية" من رونالدو
واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هوايته في تسجيل الأهداف خلال مباراة منتخب بلاده أمام لوكسمبورغ، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثامنة لتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022.
وأحرز رونالدو هدفين مبكرين لمنتخب بلاده من ركلتي جزاء في الدقيقتين (8 و13) من زمن اللقاء.
وكاد رونالدو "صاروخ ماديرا" أن يسجل هدفا ثالثا في الدقيقة 68 بتسديدة "مقصية" رائعة، لكن حارس مرمى لوكسمبورغ حول كرته إلى ضربة ركنية ترجمها زميله جواو بالينيا إلى هدف لأصحاب الأرض.
اووووووووووو كريستيانووووووو عالمي— Vedeo (@FCBMedia10_) October 12, 2021
Via @BilalHD24pic.twitter.com/8uVr4Yu4fs
وعزز رونالدو (36 عاما) رقمه القياسي كهداف تاريخي على مستوى المنتخبات في العالم لكرة القدم برصيد 114 هدفا.
المصدر: RT
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