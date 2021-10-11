منع رئيس البرازيل من حضور مباراة فريقه المفضل بالدوري المحلي (فيديو)

لم يتمكن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، من حضور مباراة فريقه المفضل سانتوس ضد ضيفه غريميو في الدوري المحلي لكرة القدم، أمس الأحد، لعدم حيازته على شهادة تطعيم ضد فيروس كورونا.

وكانت المباراة هي الأولى لسانتوس على أرضه بحضور الجماهير، منذ تفشي الفيروس.

وشدد النادي على حضور الجماهير التي حصلت على التطعيم، أو التي قدمت نتيجة اختبار سلبية لفيروس كورونا.

وقال بولسونارو في مقطع فيديو، إنه أراد مشاهدة مباراة سانتوس ضد غريميو، لكن قيل له إنه بحاجة إلى التطعيم قبل السمح له بحضور اللقاء.

Passando o feriado no litoral paulista, presidente @jairbolsonaro diz que foi impedido de assistir jogo do @SantosFC por não estar vacinado.



“Por que isso?”, questionou em tom de indignação. pic.twitter.com/VcJ9t5qGTU — Metrópoles (@Metropoles) October 10, 2021

وزعم بولسونارو، أن لديه أجساما مضادة أكثر من أولئك الذين تلقوا اللقاح، لأنه أصيب من قبل بالفيروس.

وكان بولسونارو قد أصيب بفيروس كورونا في العام الماضي، لكنه يرفض التطعيم ضد الفيروس حتى الآن.

المصدر: وكالات