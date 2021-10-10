الأرجنتين بقيادة ميسي تواجه الأوروغواي في تصفيات مونديال قطر

يقود ليونيل ميسي خط هجوم منتخب الأرجنتين في مباراته أمام نظيره الأوروغواي، والمقررة على ملعب المونيمونتال، ضمن الجولة الـ5 المؤجلة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال بقطر.

وأعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، التشكيلة الرسمية لمباراة نظيره منتخب الأوروغواي، والتي تنطلق بعد قليل.

وجاءت تشكيلة منتخب الأرجنتين الرسمية كالتالي:

حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز.

خط الدفاع: نهويل مولينا، كريستيان روميرو، نيكولاس أوتاميندى، نيكولاس تاليافيكو.

خط الوسط: دي بول، ليندروباريديس، جيوفاني لو سيلسو.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، نيكولاس غونزاليس، لاوتارو مارتينيز.

يذكر أن تصفيات قارة أمريكا الجنوبية تكون خلال مجموعة واحدة، ويتصدر منتخب البرازيل جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم برصيد 27 نقطة، ويليه الأرجنتين في المركز الثاني بـ19 نقطة ثم الإكوادور والأوروغواي برصيد 16 نقطة لكل منهما، ثم المنتخب الكولومبي برصيد 15 نقطة في المركز الخامس.

المصدر: وكالات