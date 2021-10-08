ملاك نيوكاسل الجدد الأكثر ثراء بين مالكي الأندية في العالم.. فهل لك أن تتخيل تشكيلة فريقه المستقبلي

استحوذت مجموعة يقودها صندوق الاستثمارات العامة السعودي الخميس على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم لتنتهي ملكية مايك آشلي للنادي التي استمرت 14 عاما.

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية بعدما دفع صندوق الاستثمار السعودي 320 مليون جنيه إسترليني قيمة صفقة الاستحواذ على النادي الإنجليزي، بات صندوق الاستثمارات العامة في السعودية (PIF) المالك الأكثر ثراء في عالم كرة القدم.

Newcastle jump straight into number one in the list of football's richest owners 🤯 pic.twitter.com/Y5cWQVRCFu — Football on BT Sport (@btsportfootball) October 8, 2021

وجاء في قائمة أغنى 10 ملاك لأندية كرة القدم في العالم:

1- صندوق الاستثمار العام السعودي - نيوكاسل (320 مليار جنيه إسترليني).

ويمثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي تبلغ استثماراته 430 مليار دولار صندوق الثروة السيادية للمملكة وهو محور جهود السعودية لتنويع نشاطها الاقتصادي بدلا من الاعتماد على النفط.

2- الشيخ منصور - مانشستر سيتي (23.2 مليار جنيه إسترليني).

اشترى منصور سيتي في عام 2008 وحوله إلى أحد أكبر أندية كرة القدم على مستوى العالم، ويشغل الشيخ منصور منصب نائب رئيس وزراء الإمارات العربية المتحدة وينحدر من العائلة المالكة في أبو ظبي، ويتولى خلدون المبارك إدارة النادي اليومية.

3- ديتريش ماتشيتز - آر بي لايبزيغ وآر بي سالزبورغ (15.7 مليار جنيه إسترليني).

وهو مؤسس Red Bull الذي استثمر أمواله في الرياضة، وكان لديه فريق فورمولا 1 منذ 2005، كما -أسس لاحقا نادي لايبزيغ الألماني في عام 2009 وأصبح كلا الفريقين يشاركان في دوري أبطال أوروبا.

4- أندريا أنيلي - يوفنتوس (15.7 مليار جنيه إسترليني).

أنيلي هو نجل رئيس مجلس الإدارة السابق أمبرتو، وتم تعيينه في المنصب عام 2010 ليصبح رابع فرد من العائلة يدير النادي، وكانت عائلة أنيلي محظوظة بعدما أسست شركة "فيات" للسيارات عام 1899.

5- رومان أبراموفيتش - تشيلسي (9.6 مليار جنيه إسترليني).

وصل الروسي إلى النادي عام 2003 وحول البلوز إلى فائز بالدوري الإنجليزي الممتاز في غضون عامين.

6- فيليب أنشوتز - لوس أنجلوس غالاكسي (8.1 مليار جنيه إسترليني).

تحول إلى الرياضة بعد أن شارك في أعمال عائلية للتنقيب عن النفط، وساعد في تأسيس MLS وامتلك مجموعة كاملة من الأندية بما في ذلك LA Galaxy و Chicago Fire و Colorado Rapids و Houston Dynamo و San Jose Earthquakes و DC United.

7- ستان كرونكي - أرسنال (6.8 مليار جنيه إسترليني).

يمتلك الأمريكي عددا من الفرق الرياضية بما في ذلك LA Rams و Denver Nuggets و Colorado Rapids، إضافة إلى مجموعته للتطوير العقاري متخصصة في مراكز التسوق والشقق.

8- ناصر الخليفي – باريس سان جيرمان (6.5 مليار جنيه إسترليني).

أصبح لاعب التنس السابق الخليفي صديقا لأمير قطر الشيخ تميم الذي يترأس صندوق الثروة السيادية بجهاز قطر للاستثمار التي اشترت المجموعة PSG في عام 2011 مع تعيين الخليفي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.

9- تشانغ جيندونغ - إنتر ميلان (6.2 مليار جنيه إسترليني).

على الرغم من المشكلات المالية الأخيرة التي يواجهها إنتر ميلان، إلا أن لديه واحدا من أغنى المالكين في العالم.

10- غو غوانغ تشانغ - وولفرهامبتون (5.2 مليار جنيه إسترليني).

اشترى النادي في عام 2016، وساعد في تحويل النادي إلى فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ويستثمر صندوق الاستثمارات العامة السعودي نيابة عن حكومة المملكة مجموعة ضخمة من الأموال، وسيعود بالتأكيد الأمر على فريق كرة القدم بالنادي، حيث سيشهد الفريق عدة صفقات خلال الفترة القادمة تدعم "الماكبايس" (ويعرف نيوكاسل بلقب "الماكبايس"، بسبب ألوان قميصه اﻷبيض واﻷسود والذي يشبه ألوان ريش طائرالماكبايس وهو طائر يعيش في الهند وبريطانيا).

وتستبشر جماهير نيوكاسل خيرا من المالكين الجدد وتتمنى أن تشاهد أفضل اللاعبين في العالم بقميص فريقهم.

فهل سنشهد في سوق الانتقالات القادمة صفقات نارية تهز عالم كرة القدم وأسماء كبيرة أمثال كيليان مبابي وهالاند إرلينغ بقمصان نيوكاسل ؟.

المصدر:RT + وكالات