 
مباشر

آشلي مالك نيوكاسل السابق: العرض السعودي لم يكن الأكبر

الرياضة

آشلي مالك نيوكاسل السابق: العرض السعودي لم يكن الأكبر
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rgka

قال مايك آشلي مالك نيوكاسل يونايتد إنه رفض عرضا أكبر من العرض الذي انتقلت بناء عليه ملكية النادي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم إلى مجموعة بقيادة السعودية.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز الخميس بيع نيوكاسل إلى مجموعة مكونة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة بي.سي.بي كابيتال بارتنرز وآر.بي سبورتس أند ميديا.

وقال آشلي في مقابلة مع صحيفة صن: "أود أن يعرف الجميع أنني تلقيت عرضا أكبر لبيع النادي من العرض الذي قبلته.

إقرأ المزيد
مجموعة يقودها صندوق الاستثمارات العامة السعودية تستحوذ على نيوكاسل الإنجليزي
مجموعة يقودها صندوق الاستثمارات العامة السعودية تستحوذ على نيوكاسل الإنجليزي

وأوضح: "لكني أشعر أن العرض الذي قبلناه من الملاك الجدد الحاليين سيحقق مصالح النادي بصورة أفضل. المال لم يكن الأساس بالنسبة لي لأنني في بعض الأحيان تدخلت ماليا من أجل إنقاذ نيوكاسل يونايتد والحفاظ على استمراره".

وأضاف آشلي: "حرصنا على ضمان دفع الأجور عندما هبطنا للدرجة الأدنى أملا في العودة والصعود من جديد. وكنت أسعد شخص لدى صعودنا من جديد مباشرة بعد ذلك".

وأشار آشلي إلى أنه كان من الضروري بيع النادي لضمان استمراره في المنافسة على المستوى الأعلى.

المصدر: "رويترز"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا