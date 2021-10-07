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مجموعة يقودها صندوق الاستثمارات العامة السعودية تستحوذ على نيوكاسل الإنجليزي

الرياضة

مجموعة يقودها صندوق الاستثمارات العامة السعودية تستحوذ على نيوكاسل الإنجليزي
Reuters Lee Smith
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أعلن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ" في بيان اليوم الخميس أن مجموعة يقودها صندوق الاستثمارات العامة في السعودية استحوذت على نادي نيوكاسل يونايتد.

وأضاف البيان: "بعد الانتهاء من اختبار الملاك والمديرين في الدوري الإنجليزي الممتاز تم بيع النادي إلى هذا التحالف بأثر فوري".

ويمثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي تبلغ استثماراته 430 مليار دولار صندوق الثروة السيادية للمملكة وهو محور جهود السعودية لتنويع نشاطها الاقتصادي بدلا من الاعتماد على النفط.

وكانت الصفقة الأصلية لشراء نيوكاسل قد انهارت في يوليو تموز 2020 وسط تدقيق من جانب المسؤولين عن رابطة الدوري الممتاز بعدما تعرضت لضغوط لوقف الصفقة بسبب مخاوف تتعلق بقرصنة مزعومة للبث التلفزيوني في السعودية.

ويشمل النزاع الخاص بالقرصنة مجموعة قنوات (بي.إن. سبورتس) الرياضية القطرية التي تملك حقوق البث التلفزيوني لمباريات الدوري الممتاز في أنحاء الشرق الأوسط والمحظور عليها العمل في السعودية.

وأمس الأربعاء رفعت السعودية الحظر مما أزال عقبة كبرى أمام صفقة نيوكاسل.

وبدوره أكد صندوق الاستثمارات العامة السعودي أن مجموعة استثمارية يقودها أكملت الاستحواذ على النادي الإنجليزي العريق.

وقال ياسر الرميان محافظ الصندوق السيادي السعودي: "نسعد اليوم بالإعلان عن الاستحواذ على نادي نيوكاسل، أحد أشهر الأندية في كرة القدم الإنجليزية، ونشكر الجماهير على إخلاصهم لهذا الكيان العريق على مر السنين ونتطلع للعمل معهم لما فيه مصلحة النادي".

المصدر: رويترز + وكالات

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