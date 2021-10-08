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رونالدو يحصد جائزة فردية في إنجلترا

الرياضة

رونالدو يحصد جائزة فردية في إنجلترا
AFP OLI SCARFF
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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، الجمعة، فوز رونالدو بجائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر بفضل إحرازه 3 أهداف.

كما أشارت أيضا إلى أن "الدون" كان أكثر لاعبي الدوري الإنجليزي تسديدا على مرمى المنافسين بـ17 محاولة.

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وهز رونالدو شباك نيوكاسل يونايتد بثنائية إضافة إلى هدف في شباك وستهام يونايتد.

وتعد هذه المرة الخامسة التي يحصل فيها رونالدو على جائزة لاعب الشهر في مسيرته، بعد أن حصل عليها أربع مرات خلال فترة تواجده الأولى في اليونايتد، والأولى له منذ مارس 2008.
 
وعاد كريستيانو رونالدو مجددا إلى مانشستر يونايتد في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية قادما من يوفنتوس الإيطالي.

المصدر: "وكالات"

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