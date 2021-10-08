رونالدو يحصد جائزة فردية في إنجلترا
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، الجمعة، فوز رونالدو بجائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر بفضل إحرازه 3 أهداف.
كما أشارت أيضا إلى أن "الدون" كان أكثر لاعبي الدوري الإنجليزي تسديدا على مرمى المنافسين بـ17 محاولة.
Who else? ✨— Premier League (@premierleague) October 8, 2021
Your @EASPORTSFIFA Player of the Month is: @Cristiano 🔴 ⚪️ ⚫️#PLAwardspic.twitter.com/tgkoLkiTuj
3️⃣ 𝗚𝗮𝗺𝗲𝘀— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) October 8, 2021
3️⃣ 𝗚𝗼𝗮𝗹𝘀
Cristiano Ronaldo is September's @premierleague#POTM#FIFA22#PoweredByFootballpic.twitter.com/zE2l8cYt9o
وهز رونالدو شباك نيوكاسل يونايتد بثنائية إضافة إلى هدف في شباك وستهام يونايتد.
وتعد هذه المرة الخامسة التي يحصل فيها رونالدو على جائزة لاعب الشهر في مسيرته، بعد أن حصل عليها أربع مرات خلال فترة تواجده الأولى في اليونايتد، والأولى له منذ مارس 2008.
وعاد كريستيانو رونالدو مجددا إلى مانشستر يونايتد في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية قادما من يوفنتوس الإيطالي.
المصدر: "وكالات"
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