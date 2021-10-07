تحديد مكان وموعد قرعة أمم أوروبا "يورو 2024"

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" اليوم الخميس أن مدينة فرانكفورت الألمانية ستستضيف في التاسع من أكتوبر 2022 قرعة تصفيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

ومن المقرر أن تقام النسخة الـ17 من بطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم في ألمانيا في الفترة ما بين 14 يونيو و14 يوليو عام 2024 على أرضية 10 ملاعب في 10 مدن مختلفة.

وتتأهل ألمانيا تلقائيا للبطولة القارية باعتبارها الدولة المضيفة، فيما تتنافس المنتخبات الـ54 الأخرى في "القارة العجوز" على 23 بطاقة للتأهل إلى نهائيات البطولة القارية.

🇩🇪 The #EURO2024 qualifying draw details have been announced - a date for the diary!



🗓️ Sunday 9 October 2022

📍 Festhalle, Frankfurt — UEFA (@UEFA) October 7, 2021

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وقال فيليب لام مدير بطولة "يورو 2024": "القرعة هي الخطوة الأولى للعديد من الفرق التي تطمح للعب في كأس الأمم الأوروبية 2024 في ألمانيا. نتطلع إلى قرعة مثيرة ونتمنى لجميع الفرق منافسة عادلة ومثيرة لتحديد من هو الأفضل على الإطلاق في أوروبا".

وتقام قرعة نهائيات البطولة في مدينة هامبورغ الألمانية في ديسمبر عام 2023.

المصدر: uefa.com