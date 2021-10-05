الكشف عن شعار بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" المقررة في ألمانيا (فيديو)
كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" يوم الثلاثاء عن الشعار الرسمي لبطولة الأمم الأوروبية المقبلة، المقررة في ألمانيا عام 2024.
وذكر "اليويفا"، أن شعار "يورو 2024" مستمد من أعلام وألوان اتحادات "القارة العجوز" الـ55، والتي تم جمعها في سقف الملعب الأولمبي في العاصمة برلين بـ24 لونا (6 منها أساسية) وتمثل المنتخبات المشاركة في البطولة كما يظهر كأس الأمم الأوروبية وسط الألوان.
United by Football. ⚽️❤️#EURO2024pic.twitter.com/tx7UTMu7XJ— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) October 5, 2021
ومن المقرر أن تقام النسخة الـ17 من بطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم في ألمانيا في الفترة ما بين 14 يونيو و14 يوليو عام 2024 على أرضية 10 ملاعب في 10 مدن مختلفة.
UEFA EURO 2024 logo unveiled with a spectacular light show at the Olympiastadion in Berlin! 🙌#EURO2024pic.twitter.com/9vo7RS5cfu— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) October 5, 2021
يذكر أن ألمانيا فازت بشرف تنظيم كأس الأمم الأوروبية 2024 بعد منافسة مع تركيا.
المصدر: UEFA/twitter
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