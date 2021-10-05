 
مباشر

الكشف عن شعار بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" المقررة في ألمانيا (فيديو)

الرياضة

الكشف عن شعار بطولة أمم أوروبا
UEFA/twitter
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rfvl

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" يوم الثلاثاء عن الشعار الرسمي لبطولة الأمم الأوروبية المقبلة، المقررة في ألمانيا عام 2024.

وذكر "اليويفا"، أن شعار "يورو 2024" مستمد من أعلام وألوان اتحادات "القارة العجوز" الـ55، والتي تم جمعها في سقف الملعب الأولمبي في العاصمة برلين بـ24 لونا (6 منها أساسية) وتمثل المنتخبات المشاركة في البطولة كما يظهر كأس الأمم الأوروبية وسط الألوان.

ومن المقرر أن تقام النسخة الـ17 من بطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم في ألمانيا في الفترة ما بين 14 يونيو و14 يوليو عام 2024 على أرضية 10 ملاعب في 10 مدن مختلفة.

إقرأ المزيد
بالفيديو.. رونالدو يخسر أمام حبيب في تحد من نوع خاص
بالفيديو.. رونالدو يخسر أمام حبيب في تحد من نوع خاص

يذكر أن ألمانيا فازت بشرف تنظيم كأس الأمم الأوروبية 2024 بعد منافسة مع تركيا.

المصدر: UEFA/twitter

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا