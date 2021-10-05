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بالفيديو.. رونالدو يخسر أمام حبيب في تحد من نوع خاص

الرياضة

بالفيديو.. رونالدو يخسر أمام حبيب في تحد من نوع خاص
Khabib Nurmagomedov/instagram
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نشر الروسي حبيب نورمحمدوف، البطل السابق لاتحاد UFC للفنون القتالية المختلطة MMA عبر حسابه في "إنستغرام" فيديو طريفا مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويظهر في الفيديو نورمحمدوف وصديقه رونالدو يقفان وجها لوجه، في تحد من سيحبس ضحكته لفترة أطول، وخسر النجم البرتغالي سريعا حيث كان البادئ بالضحك.

كما نشر حبيب العديد من الصور رفقة رونالدو، وأرفقها بالقول: "هو الأفضل على الإطلاق، استمر في فعل الأشياء الخاصة بك يا بطل، فأنت تلهم ملايين الأشخاص حول العالم".

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وحاز منشور حبيب على أكثر من مليوني إعجاب بعد ساعات قليلة على نشره اليوم الثلاثاء.

المصدر: Khabib Nurmagomedov/instagram

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